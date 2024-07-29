Во ФСИН опровергли данные о сделанных в тюрьме членом банды "Цапков" винирах

Фото: ТАСС/Андрей Миронов

Появившаяся информация о том, что член банды "Цапков" Владимир Алексеев (Вова Беспредел) якобы сделал себе виниры за 800 тысяч рублей, не является действительной. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФСИН по Ростовской области.

Ранее в СМИ стали писать, что приговоренный к пожизненному заключению Алексеев поставил себе в ростовском СИЗО-1 виниры.

Как сообщает Life.ru, в ростовский спецприемник член банды попадал, когда его этапировали с зон в связи с участием в судах или из-за апелляций. По данным издания, с 2021 по 2022 год к нему из Краснодара несколько раз приезжал стоматолог-ортопед, который установил заключенному виниры. Деньги за работу он получил от представителей Алексеева.

Члена банды "Цапков" приговорили к пожизненному заключению в 2013 году за 18 убийств, в которых его вина была признана. Он являлся личным телохранителем главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка.

В свою очередь, во ФСИН указали, что услуги по протезированию зубов медработниками МСЧ, государственными или частными организациями заключенному не оказывались.

Более того, такую информацию опроверг также и адвокат заключенного Павел Смирнов.

"Вранье это все. Ему просто там пломбы поменяли разок. Ну, потому что там был кариес какой-то <...> Он сколько раз выступал на процессах. Это все же видно <...> Я видел его недавно – виниров нет", – сказал он.

Вместе с тем депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует направить в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить сведения об установке винир Алексееву. По словам парламентария, члена банды признали не только виновным в убийстве 18 человек, но ему также приписывают около 200 изнасилований.

Как уточнил Хинштейн, в настоящее время решается вопрос об этапировании заключенного в колонию "Черный дельфин".

"Направляю запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки этой информации и наказания виновных, которые, очевидно, не за красивые глаза превращают тюрьмы в курорты по системе все включено", – цитирует его РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру России провести проверку в отношении "Черного дельфина" по факту неправомерных действий со стороны сотрудников. Она также заявила, что лично взяла ситуацию на контроль.

