ФСИН начала проверку после жалоб заключенных колонии "Черный дельфин"

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организовала проверку после информации о жалобах заключенных на неправомерные действия сотрудников исправительной колонии (ИК) № 6, известной как "Черный дельфин". Об этом сообщил глава ведомства Аркадий Гостев.

Комментируя поступившую информацию, Гостев заявил, что таких данных у ФСИН нет.

"Мы направили туда (в колонию. – Прим. ред.) с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", – цитирует Гостева "Интерфакс".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру России провести проверку в отношении "Черного дельфина" по факту неправомерных действий со стороны сотрудников. Она также заявила, что лично взяла ситуацию на контроль.

В свою очередь, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева рассказала, что ей поступил список с фамилиями избитых. Они рассказали, что получали побои, в том числе за невыработку нормы плана на производстве. В качестве наказания заключенных заставляли стоять в позе ласточки по несколько часов, уточнила она.

