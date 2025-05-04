Река разлилась в Спасске-Дальнем, подтопив 19 придомовых территорий

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Река Кулешовка разлилась в Спасске-Дальнем Приморского края в результате ливней. В связи с этим оказались подтоплены 19 придомовых территорий и парк, передает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства ГО и ЧС региона.

Уточняется, что по состоянию на 11:00 (04:00 по московскому времени) уровень воды в реке поднялся на 67 сантиметров в течение суток. Несмотря на подтопления, специалисты не считают остановку в городе критической. К настоящему моменту осадки прекратились, уточнил собеседник журналистов.

Позже администрация города указала, что на 13:50 (06:50 по московскому времени) уровень воды в реке Кулешовка соответствовал уровню поймы. При этом на реке Спасовка высота воды достигает 265 сантиметров. Этот показатель ниже поймы на 125 сантиметров.

"Все системы канализационно-насосных станций, скважин работают в штатном режиме", – подчеркнули представители властей.

По словам пресс-секретаря Примгидромета Варвары Коридзе, в течение двух дней на территории Спасска-Дальнего выпала половина месячной нормы осадков.

Ранее в Тюменской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Мера затрагивает 5 населенных пунктов Казанского и Абатского районов.

Жители находящихся там населенных пунктов смогут обратиться за единовременной выплатой. Ее предоставят тем гражданам, в домах которых нельзя будет жить дальше из-за паводка, в том числе по причине прерванного транспортного сообщения или нарушений санитарно-эпидемиологических норм.