Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Мера, которая начнет действовать с 1 мая, затрагивает 5 населенных пунктов Казанского и Абатского районов. По словам губернатора, режим ЧС регионального уровня позволит оперативнее принимать решения для борьбы с последствиями паводка. Он уточнил, что для этого будут использованы ресурсы резервных фондов.

Кроме того, жители тех населенных пунктов, где вводится данная мера, смогут обратиться за единовременной выплатой. Ее предоставят тем гражданам, в домах которых нельзя будет жить дальше из-за паводка, в том числе по причине прерванного транспортного сообщения или нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Однако глава Тюменской области предупредил, что режим ЧС регионального уровня может быть распространен на населенные пункты Викуловского, Казанского и Ишимского районов, а также на Ишим в случае возникновения угрозы подтопления территорий.

Тем временем сотрудники МЧС России продолжают работать над обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья. На данный момент в 12 российских регионах подтопленными остаются 13 жилых домов и 173 приусадебных участка.

В общей сложности подтопление фиксируется в 73 населенных пунктах. Оно коснулось 22 дачных домов и 48 низководных мостов. К ликвидации последствий паводка были привлечены свыше 100 сотрудников ведомства и 57 единиц техники.

