Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Режим ЧС ввели в Архангельском районе Башкирии из-за паводка. Об этом сообщает RT со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

В деревне Азово из-за подъема уровня воды в реке Инзер произошло затопление некоторых участков. Специалисты проводят там работы по эвакуации людей, находящихся в опасной зоне, уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, в результате паводка оказались подтоплены 42 придомовые территории. При этом высота подтоплений составляет примерно 1 метр.

В связи с этим было принято решение об эвакуации 80 человек, включая 17 детей, в пункт временного размещения (ПВР). Все эвакуированные обеспечены предметами первой необходимости и горячим питанием, добавили в министерстве.

Ранее режим локальной ЧС объявили в городе Аше Челябинской области из-за подтоплений, вызванных поднятием уровня воды в реке Сим. После этого была проведена эвакуация 70 человек, из них 20 детей. По словам главы Ашинского района Вадима Сергеева, в ПВР пострадавшим обеспечат проживание, горячее питание и помощь соцработников.

Как уточняли в региональном главке МЧС, в городе был подтоплен 31 приусадебный участок. Однако когда уровень воды упал на 1 метр, от воды освободились 15 жилых домов и приусадебных участков.