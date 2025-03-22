МЧС: в 12 регионах РФ затоплены паводком 13 домов и 173 приусадебных участка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России работают над обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья. Тем не менее на данный момент в 12 субъектах страны подтопленными остаются 13 жилых домов и 173 приусадебных участка, сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности подтопление фиксируется в 73 населенных пунктах. Оно коснулось 22 дачных домов и 48 низководных мостов.

Также представители ведомства отметили, что в городе Аша в Челябинской области от паводковых вод удалось освободить все подтопленные жилые и садовые дома, а также приусадебные участки. Пользуясь пожарно-насосными станциями и мотопомпом, сотрудники МЧС продолжают откачивать воду из погребов и с низменных участков местности.

Кроме того, к настоящему моменту в Республике Башкортостан было организовано 25 взрывных работ на заторных участках рек. В течение суток вода ушла с 224 участков и 97 жилых домов.

В общей сложности оттуда эвакуировали 204 человека, в том числе 49 детей. На данный момент в пункте временного размещения находятся пять человек. При этом в деревне Азово подтопленными остаются 37 придомовых территорий и 8 домов.

К ликвидации последствий паводка были привлечены свыше 100 сотрудников ведомства и 57 единиц техники.

Ранее МЧС предупреждало, что в Красноярском крае под угрозой подтопления из-за разрыва земляной насыпи на реке Минусинке оказались около 120 жилых домов. К месту происшествия была направлена аэромобильная группировка. Кроме того, для местных жителей подготовлены два пункта временного размещения на 150 человек.