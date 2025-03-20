Рост уровня воды ожидается в Минусинске с 20 марта

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Рост уровня воды и интенсивное таяние снега ожидаются в Минусинске Красноярского края с 20 марта. Об этом пресс-служба регионального главка МЧС РФ сообщила на сайте.

По данным ведомства, в городе сохранятся дневные температуры в пределах от 15 до 18 градусов.

Подтопление в Минусинске произошло 19 марта. Под угрозой оказались около 120 жилых домов, эвакуировали 22 человека, включая шестерых детей. Подтопление затронуло 13 дворов жилых домов.

Спустя время уровень воды в реке Минусинке, которая вышла из берегов, перестал повышаться, местами наблюдалось снижение. По данным МЧС, в городе прорвало временную земляную насыпь, которую соорудили для предотвращения разлива реки.