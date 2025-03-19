Уровень воды в Минусинске Красноярского края прекратил повышаться

Фото: vk.com/Дмитрий Меркулов

Уровень воды в реке Минусинке, которая вышла из берегов и подтопила домовладения в Минусинске Красноярского края, перестал повышаться. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсети "ВКонтакте".

В мэрии отметили, что местами наблюдается снижение уровня воды.

При этом речи о прорыве дамбы в Минусинске не идет. Там прорвало временную земляную насыпь, которую сооружали 19 марта для предотвращения разлива реки, уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

Как отметил собеседник агентства, новых данных об эвакуированных нет.

О подтоплении в Минусинске стало известно 19 марта. Всего под угрозой оказались около 120 жилых домов. Эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей, рассказали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, подтопление коснулось 13 дворов жилых домов. Перекрыты два моста через реку Минусинку, уточнял глава города Дмитрий Меркулов.

К месту происшествия направили аэромобильную группировку, а для местных жителей организовали два пункта временного размещения на 150 человек.