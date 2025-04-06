Полиция Дубая раскрыла подробности о падении воздушного шара с российскими туристами

Фото: 123RF/morskaja

Полиция Дубая рассказала подробности о падении шара с россиянами, которое произошло 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии полицейских, все пострадавшие при падении получили травмы легкой и средней тяжести. Им была оказана немедленная медицинская помощь. Сообщения в СМИ о погибших оказались ложью. Расследование по факту произошедшего продолжается. Одна из версий следствия – это плохие погодные условия.

Ранее две россиянки, пострадавшие при крушении шара, заявили, что в результате падения туристы получили ушибы головы, ребер и таза. Также они обвинили турфирму Rayna Tours в том, что ее работники не провели инструктаж перед полетом.

В ответ представители компании пригрозили россиянкам иском за ложные сообщения об инциденте в СМИ. В турфирме уверены, что никакого падения не было, а аэростат "совершил грубую посадку".