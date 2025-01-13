РИА Новости: парашютист погиб в Омской области при прыжке с высоты 1,5 км

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Опытный парашютист погиб в Омской области при прыжке с высоты 1 500 метров. У мужчины не раскрылся запасной парашют, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, днем 12 января вблизи аэродрома Камышино с высоты 1,5 километра разбился Евгений Толмачев. Во время выполнения прыжка при раскрытии основного парашюта не раскрылся запасной, отметил источник.

Всего мужчина совершил свыше 100 прыжков. Расследование инцидента продолжается.

Ранее парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ленинградской области. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел на территории аэродрома Северный ветер в деревне Путилково. Предварительной причиной гибели стал отказ парашютной системы и позднее раскрытие запасного парашюта. Возбуждено уголовное дело.