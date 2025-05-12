12 мая, 11:30Происшествия
Новости регионов: пожар вспыхнул при проведении буровых работ на Ямале
Пожар вспыхнул при проведении буровых работ на Ямале. Пострадали три человека. Власти сообщают, что они находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло во время работ по обслуживанию скважины. Как сообщает Следственный комитет, сотрудники нарушили требования безопасности. Оперативные службы ликвидируют последствия. Возбуждено уголовное дело.
Лесные пожары в Забайкалье стремительно разрастаются. По данным МЧС, огонь охватил почти 400 гектаров, пламя вплотную подходит к окрестностям Читы. В пригороде выгорела целая улица, в нескольких поселках объявлена эвакуация. В тушении задействованы более 1,5 тысячи спасателей.
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