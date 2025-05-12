Новости регионов: пожар вспыхнул при проведении буровых работ на Ямале

Пожар вспыхнул при проведении буровых работ на Ямале. Пострадали три человека. Власти сообщают, что они находятся в тяжелом состоянии. ЧП произошло во время работ по обслуживанию скважины. Как сообщает Следственный комитет, сотрудники нарушили требования безопасности. Оперативные службы ликвидируют последствия. Возбуждено уголовное дело.

Лесные пожары в Забайкалье стремительно разрастаются. По данным МЧС, огонь охватил почти 400 гектаров, пламя вплотную подходит к окрестностям Читы. В пригороде выгорела целая улица, в нескольких поселках объявлена эвакуация. В тушении задействованы более 1,5 тысячи спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.