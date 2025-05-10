Путин: Россия и Вьетнам будут укреплять сотрудничество в сфере обороны

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Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности, заявил Владимир Путин, подводя итоги российско-вьетнамских переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

По словам Путина, тема сотрудничества в указанных сферах была упомянута его вьетнамским коллегой в ходе переговоров. Как отметил президент России, основания полагать, что данные планы будут реализованы, присутствуют.

Также лидер РФ обратил внимание на успешное и активное развитие взаимодействия государств в области энергетики. Помимо этого, РФ и Вьетнам в дальнейшем планируют расширять взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

"Принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу", – отметил президент России.

В ходе переговоров Путин и То Лам обговорили спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и международной повестки дня. Глава РФ обратил внимание, что по многим темам, которые упоминались в переговорах, позиции стран близки или полностью совпадают. При этом он заявил, что разговор прошел в конструктивной и теплой атмосфере.

Переговоры Путина и То Лама прошли в Кремле в субботу, 10 мая. В ходе встречи российский лидер выразил благодарность вьетнамскому коллеге за решение принять участие в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы.

Также президент РФ подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Вместе с тем он отметил рост товарооборота России и Вьетнама, который вырос в прошлом году на 20%.