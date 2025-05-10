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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал свою поездку в Москву по случаю 80-летия Победы чрезвычайно успешной. Об этом словацкий политик заявил в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

"Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах", – поделился Фицо.

Премьер Словакии уточнил, что в Москве у него состоялись переговоры с Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

"Думаю, что стоило ехать сюда. Это проявление суверенной словацкой внешней политики, где нам никто не может указывать, что мы можем или не можем", – добавил политик.

Также Фицо подчеркнул, что Европе нужна Россия, а России нужна Европа. По его словам, европейским странам необходимо проводить политику сотрудничества, а не "политику ненависти и железных занавесов".

Ранее Фицо заявил, что у главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю 80-летия Победы. Он подчеркнул, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии. По словам премьера, он приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд Фицо и президента Сербии Александра Вучича в Москву на празднование в честь 80-летия Победы актом героизма.

