Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом начались в Кремле

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Переговоры Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом начались в Кремле в субботу, 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер выразил благодарность вьетнамскому коллеге за решение принять участие в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы. Глава государства отметил, что Вьетнам был представлен на параде в том числе военным расчетом.

"Мы всегда подчеркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят не только в период борьбы Вьетнама за свою независимость, но и в Великую Отечественную войну", – заявил Путин.

Российский президент также напомнил, что добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов участвовал в том числе и в битве за Москву в период ВОВ.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Путин отметил постоянные контакты по дипломатическим каналам, связи на уровне парламентов и представителей правительств двух государств. Помимо этого, президент отметил рост товарооборота России и Вьетнама, который вырос в прошлом году на 20%.

Ранее Путин провел встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава государства обратил внимание на взаимную работу с лидером Бразилии по укреплению отношений между странами, подчеркнув, что благодаря личным контактам удалось проделать большую работу в этой сфере.

В свою очередь, президент Бразилии поблагодарил Путина за особый прием по случаю празднования Дня Победы. По словам Лулы да Силвы, его приезд в Москву направлен на усиление стратегического партнерства с Россией.