Путин обратил внимание на спортивную походку премьера Словакии Фицо

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Владимир Путин отметил спортивную походку премьер-министра Словакии Роберта Фицо, провожая его после приема в Кремле.

"У вас прямо такая спортивная походка", – обратился российский лидер к премьеру Словакии.

В свою очередь, Фицо улыбнулся и поинтересовался, запланирована ли у них дополнительная встреча.

"Да, сегодня увидимся", – сказал Путин.

Фицо прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы. При этом борт политика направлялся в столицу по более длинному маршруту. Он проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Вместе с тем СМИ писали, что власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать премьер-министру Словакии посетить российскую столицу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал актом героизма приезд Фицо.

