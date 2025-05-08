Премьер-министр Словакии Фицо прибыл в Москву

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Борт политика направлялся в столицу по более длинному маршруту, указал портал Dennikn. Он проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Ранее в Москву прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, а также глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

В рамках встречи с гостями Владимир Путин назвал 9 Мая священной датой для народа России, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР. Как указал президент страны, отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не угаснет.

Он также выразил благодарность лидерам иностранных государств за приезд в Москву.

