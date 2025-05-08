Лукашенко и Токаев прибыли в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 мая​

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе визита лидеры Белоруссии и Казахстана посетят парад, который пройдет 9 мая на Красной площади.

Между тем в Москву также прилетел глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва. В поездке его сопровождает глава МИД Амон Мурвира, передает ТАСС. Отмечается, что Владимир Путин проведет встречу с президентом Зимбабве 10 мая.

Кроме того, в столицу прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который также примет участие в торжественных мероприятиях.

Ранее в Москву прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, а также глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

В честь юбилея Победы в Кремле состоится официальный прием, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что к участию в торжестве приглашены главы иностранных делегаций. Со многими из них Путин в ближайшее время проведет двусторонние встречи.

