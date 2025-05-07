07 мая, 17:57Политика
Президент Сербии Вучич прилетел в Москву
Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
В столице сербский лидер примет участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
Ранее сообщалось, что власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать Вучичу посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.
Такое решение было принято по причине якобы "политической чувствительности цели полета". Литва закрыла воздушное пространство и для премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
На 9 Мая столицу также планируют посетить президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.