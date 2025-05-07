Президент Сербии Вучич прилетел в Москву

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Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В столице сербский лидер примет участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Ранее сообщалось, что власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать Вучичу посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

Такое решение было принято по причине якобы "политической чувствительности цели полета". Литва закрыла воздушное пространство и для премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

На 9 Мая столицу также планируют посетить президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.