Президент Гвинеи-Бисау примет участие в праздновании юбилея Победы в Москве

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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало 9 мая отправится в Москву. Об этом сообщил посол страны в РФ Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш РИА Новости.

По данным агентства, лидер западноафриканской республики примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Дипломат отметил, что президент направится в Россию сразу из Белоруссии, которую также посетит с официальным визитом.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что одним из первых Москву по приглашению Путина посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Он приедет 7–10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также ожидаются визиты палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.