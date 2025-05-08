Президент Южной Осетии прибыл в Москву

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Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гаглоева.

Лидера Южной Осетии сопровождают временно исполняющий обязанности министра обороны страны Инал Сабанов и председатель комитета информации и печати Мария Котаева.

Между тем президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также отправился в РФ для участия в праздновании 80-летия Победы.

"Президент <...> покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", – говорится в заявлении канцелярии президента Египта

До этого помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, в ходе которой обсудят ситуацию в ближневосточном регионе, а также двустороннее сотрудничество.

Ранее в Москву прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.

Также на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.