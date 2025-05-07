Президент Азербайджана Алиев не приедет на парад Победы в Москву

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на парад Победы в Москву. Об этом помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналисту Александру Юнашеву, который опубликовал этот ответ в своем телеграм-канале.

По словам Ушакова, в Баку объяснили, что президент примет участие во внутренних мероприятиях, которые посвящены Гейдару Алиеву.

Кроме того, Ушаков заявил, что столицу в этот день не посетит и глава Лаоса Тхонглун Сисулит. Его отсутствие связано с заболеванием коронавирусом. Страну представит министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.

"Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам", – сказал помощник президента РФ.

Между тем лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Ранее Ушаков говорил, что 9 мая Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с бразильским лидером.

Тем временем, самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около 18:00 по московскому времени, отмечали СМИ.

Ранее в Россию прибыл президент Сербии Александр Вучич, сообщали журналисты. До этого власти Литвы и Латвии пытались ему помешать посетить Москву, закрыв свое воздушное пространство.