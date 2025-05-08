Президент Эфиопии прилетел в Москву

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

В столице эфиопский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Москву прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

Также на 9 Мая в столицу планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.