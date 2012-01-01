Си Цзиньпин и Александар Вучич прибыли в Москву в преддверии Дня Победы

9 мая на Красной площади пройдет торжественный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год к событию присоединится свыше 20 зарубежных лидеров. Чье присутствие ожидается в столице и как на это отреагировали в мире – в материале Москвы 24.

Со всего света

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Свой визит на торжества в честь Дня Победы подтвердили главы СНГ, включая лидера Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других. Приглашения также приняли премьер-министры Роберт Фицо (Словакия) и Милорад Додик (Республика Сербская), президенты Бадра Гунба (Абхазия), Махмуд Аббас (Палестина), Абдель Фаттах ас-Сиси (Египет), Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо).

Между тем с 6 мая в Москве уже находятся президенты Кубы Мигель Диас-Канель и Венесуэлы Николас Мадуро, которого сопровождает супруга Силия Флорес. 7 мая в город прибыли лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, глава Сербии Александар Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Кроме того, 8 мая ожидается прибытие генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама, уточнял в беседе с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, помимо глав государств, на параде ожидаются делегации из таких стран, как Индия, Индонезия, Никарагуа и ЮАР. Плюс планируется присутствие ветеранов из США, Израиля, Армении и Монголии. Также побывать на параде предложили и послу США в России Линн Трейси, однако это остается под вопросом, отметил помощник президента РФ.

В честь юбилея Победы в Кремле состоится официальный прием, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что к участию в торжестве приглашены главы иностранных делегаций. Со многими из них Владимир Путин в ближайшее время проведет двусторонние встречи.

Угрозы и критика

Новости о посещении иностранными лидерами парада Победы вызвали гневную реакцию некоторых представителей Запада. В частности, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что посещение российской столицы на 9 мая недопустимы для стран, претендующих на вступление в ЕС.





Кая Каллас глава дипломатии ЕС Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, в свою очередь, отдельно обратилась к президенту Сербии Александару Вучичу, пригрозив тем, что поездка в Россию осложнит вступление его страны в ЕС. А впоследствии перелету сербского лидера даже попытались помешать: для этого Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для его борта. Свое решение местные власти объяснили в том числе "политической чувствительностью цели полета".

Кроме того, с препятствиями на перемещения столкнулся и премьер-министр Словакии Роберт Фицо – его самолет отказалась пропускать Литва. А Эстония закрыла воздушное пространство для пролетов бортов Кубы и Бразилии, сообщили местные СМИ со ссылкой на главу МИД страны Маргуса Цахкну. По его словам, Таллин "не поддерживает проведение данного мероприятия", имея ввиду парад Победы на Красной площади.