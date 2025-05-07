Константинов: Киев пытается сорвать празднование Дня Победы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украина пытается сорвать празднование Дня Победы в России. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что действия Киева – это не отдельные инциденты, а часть масштабного плана по срыву празднования Дня Победы. По словам Константинова, Украина намеренно создает атмосферу хаоса и страха.

"ВСУ действуют на короткой дистанции, понимая, что надежда на скорый мир, на вынужденные уступки со стороны России, рухнула", – заявил он.

Владимир Путин ранее объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу, заявив, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая.

Силы ПВО с вечера вторника, 6 мая, уничтожили над Брянской областью более 140 воздушных целей, в том числе крылатую ракету. Кроме того, не менее семи летательных аппаратов ликвидировали в четырех муниципалитетах Воронежской области.