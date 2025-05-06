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06 мая, 17:08

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Захарова: Зеленский своими угрозами на 9 мая нанес удар по собственному народу

Зеленский своими угрозами на 9 мая нанес удар по собственному народу – Захарова

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский собственными угрозами об отсутствии гарантий безопасности во время парада Победы в Москве 9 мая нанес удар по своему народу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это удар и по собственному украинскому населению, потому что это не то что неуважение, это глумление над ветеранами своей стороны, это, конечно, попытка унизить ветеранов нашей страны", – считает она.

Захарова также отметила, что подобные угрозы со стороны Зеленского подтверждают террористическую сущность украинского руководства.

"Он предал всех. Собственный народ, перед которым стоял на коленях, обещая, что сделает жизнь Украине мирной. Он предал собственного деда-фронтовика, он предал, я даже не знаю, народ, национальность", – добавила представитель МИД России.

Ранее Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы и вновь настоял на более длительном прекращении огня.

При этом глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая.

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

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