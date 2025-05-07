Свыше 140 воздушных целей сбиты над Брянской областью с вечера 6 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С вечера 6 мая и за прошедшую ночь над Брянской областью было уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе 1 крылатая ракета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области напомнил, что в дни 80-летней годовщины Победы Россия объявила перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

"В ответ на гуманные действия российской стороны киевский режим предпринял попытку массированного удара по нашему региону. <…> В отражении мощнейшей атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда "БАРС-Брянск", – подчеркнул Богомаз.

Он добавил, что все атаки были отражены.

Ранее жительница села Случевск в Брянской области погибла в результате атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю. Богомаз выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, родственникам окажут необходимую материальную помощь.

До этого из-за массированной атаки дронов ВСУ погиб житель Брянска, еще одна женщина получила травмы. Во время нападения повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура региона.