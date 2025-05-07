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07 мая, 12:33

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Berliner Zeitung: новый канцлер ФРГ Мерц должен посетить Москву 9 мая

Новый канцлер ФРГ Мерц должен посетить Москву в День Победы – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен посетить Москву в День Победы, чтобы провести встречу с Владимиром Путиным, заявила газета Berliner Zeitung.

Автор публикации считает, что 9 мая Мерцу следует поговорить с президентом России, чтобы обсудить как ситуацию на Украине, так и состояние двусторонних отношений стран.

Кроме того, указано в материале, новый канцлер Германии мог бы посетить мемориалы в Москве, посвященные памяти жертв войны.

Парламент ФРГ избрал Мерца новым канцлером во втором туре голосования. За его кандидатуру голоса отдали 325 депутатов. Против выступили 289 чиновников, еще один воздержался.

Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве посетят 29 лидеров стран мира. В частности, на парад приедут главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго и других государств.

В параде Победы примут участие расчеты 13 стран. В частности, по Красной площади пройдут расчеты Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Узбекистана.

Лидеры 29 стран приедут в Москву на парад Победы

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