Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ

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Парламент Германии избрал Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ во втором туре голосования. Трансляция заседания велась на сайте бундестага.

Всего за его кандидатуру положительно проголосовали 325 депутатов. Против выступили 289 чиновников, еще один воздержался.

"Я принимаю результаты вотума", – сказал Мерц.

При этом по результатам первого тура Мерц не смог набрать необходимое количество голосов для того, чтобы стать канцлером Германии. Для победы ему нужно было получить 316 голосов, но его поддержали только 310 человек.

СМИ писали, что он якобы отказался от участия во втором туре. В этом случае страна не только осталась бы без нового канцлера, но и сорвались бы зарубежные поездки Мерца на 7 мая.

Тем не менее глава фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Йенс Шпан заверил, что политик будет выдвинут для голосования.