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06 мая, 12:27

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Bild: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц решил отказаться от участия во втором туре голосования

Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Лидер Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц решил не участвовать во втором туре голосования на пост канцлера Германии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в этом случае 6 мая Германия останется без нового канцлера. Запланированные на 7 мая зарубежные поездки Мерца теперь под вопросом – он планировал посетить Париж и Варшаву.

Также информацию подтвердило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Источник СМИ сообщил, что бундестаг не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Мерца.

Ранее в рамках своего заключительного выступления как канцлера 5 мая Олаф Шольц пожелал Мерцу успешно справиться со всеми проблемами, с которыми столкнется он и сформированное им правительство.

Отмечалось, что Мерц может ужесточить политику по отношению к России.

Однако по итогам первого тура он не смог набрать достаточного количества голосов в бундестаге для избрания канцлером Германии. Необходимое количество составляет 316, но его поддержали 310 депутатов.

Новости мира: Фридрих Мерц не прошел первый тур выборов канцлера Германии

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