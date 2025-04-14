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Лидер блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц является сторонником ужесточения позиций в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Судя по высказываниям господина Мерца, он является <...> сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", – указал Песков.

В это же время европейские страны склонны провоцировать продолжение боевых действий вместо поиска путей к началу мирных переговоров, отметил пресс-секретарь лидера РФ.

Ранее Мерц высказался о том, что Берлин мог бы передать Киеву крылатые ракеты Taurus после координации с европейскими партнерами.

В ГД РФ осудили подобные заявления со стороны Германии. Депутат Дмитрий Белик подчеркнул, что ФРГ хочет "сорвать стопор с ограничителя военной истерии", и назвал сам факт обсуждения передачи ракет свидетельством безумия.

