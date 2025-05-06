Шольц пожелал удачи преемнику на посту канцлера ФРГ Мерцу

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Канцлер Германии Олаф Шольц пожелал удачи преемнику на посту – лидеру консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу. Об этом сообщает МК со ссылкой на телеканал Phoenix.

Шольц обратился к преемнику в рамках своего заключительного выступления как канцлера Германии ФРГ.

"В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность", – сказал Шольц.

Политик пожелал Мерцу успешно справиться со всеми проблемами, с которыми столкнется он и сформированное им правительство.

Заседание Бундестага, посвященное избранию нового главы кабмина, запланировано на вторник, 6 мая. Как представитель победившей на парламентских выборах коалиции Мерц считается наиболее вероятным следующим канцлером.

Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. Шольц признал поражение, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии. Он поздравил Мерца с победой и пожелал удачи с формированием правительства.

СМИ ожидают, что Мерц ужесточит политику по отношению к России. По мнению журналистов, Шольц действовал более осторожно, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина.