Песков: РФ не вмешивается в ситуацию с признанием АдГ экстремистской партией

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Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с признанием "Альтернативы для Германии" (АдГ) экстремистской партией, так как это относится к внутренним делам Германии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако пресс-секретарь президента РФ уточнил, что российская сторона будет внимательно следить за высказываниями и действиями следующего канцлера Германии. По словам Пескова, в Москве уже услышали ряд заявлений, которые были сделаны возможным претендентом на пост канцлера ФРГ.

"Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между Федеративной Республикой и Российской Федерацией", – заключил представитель Кремля.

Вечером 5 мая пройдет торжественная церемония в честь ухода Олафа Шольца с должности канцлера Германии. Заседание, на котором будет избран новый канцлер ФРГ, назначено на 6 мая. По предварительным данным, им может стать глава победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

По данным СМИ, Мерц планирует ужесточить политику по отношению к России. Журналисты отметили, что Шольц действовал более осторожно в вопросах конфликта на Украине, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина. Мерц, по их мнению, наоборот, будет стремиться в сторону Киева.

