Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре

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Лидер Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц по итогам первого тура не смог набрать достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером Германии. Об этом рассказала председатель парламента Юлия Клекнер, передает ТАСС.

Необходимое количество голосов для избрания составляет 316, однако Мерца поддержали 310 депутатов. Всего фракции Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС занимают в бундестаге 328 мест.

При этом, как сообщалось ранее, новым канцлером ФРГ, по предварительным данным, может стать глава победившего на выборах блока ХДС/ХСС Мерц.

В рамках своего заключительного выступления как канцлера 5 мая Олаф Шольц пожелал Мерцу успешно справиться со всеми проблемами, с которыми столкнется он и сформированное им правительство.

При этом СМИ писали, что Мерц ужесточит политику по отношению к России. По мнению журналистов, Шольц действовал более осторожно, так как боялся "провоцировать" Владимира Путина.