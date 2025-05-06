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Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) вновь предложат Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Об этом сказал глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

"ХДС и ХСС, наша фракция, полностью поддерживает Фридриха Мерца", – сказал он в эфире телеканала Phoenix.

Второй тур голосования состоится в бундестаге в 16:15 по московскому времени, сказал Шпан.

Мерц по итогам первого тура не смог набрать достаточного количества голосов для избрания канцлером ФРГ. Ему нужно было получить 316 голосов, но его поддержали 310 человек.

СМИ сообщали, что Мерц якобы решил не участвовать во втором туре голосования. В этом случае 6 мая страна осталась бы без нового канцлера, а запланированные на 7 мая зарубежные поездки Мерца оказались бы под вопросом.

При этом в Кремле не видят признаков того, что антироссийских политиков не могут поддержать даже свои однопартийцы, указывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поражение Мерца на первом голосовании. Кроме того, Россия не считает, что это заставит политиков Запада сменить свою риторику.

