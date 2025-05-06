Движение ограничено в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 15:41

Политика

Мерц будет участвовать во втором туре голосования на пост канцлера ФРГ

Фото: ТАСС/EPA/KAI FORSTERLING

Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) вновь предложат Фридриха Мерца на пост канцлера Германии. Об этом сказал глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

"ХДС и ХСС, наша фракция, полностью поддерживает Фридриха Мерца", – сказал он в эфире телеканала Phoenix.

Второй тур голосования состоится в бундестаге в 16:15 по московскому времени, сказал Шпан.

Мерц по итогам первого тура не смог набрать достаточного количества голосов для избрания канцлером ФРГ. Ему нужно было получить 316 голосов, но его поддержали 310 человек.

СМИ сообщали, что Мерц якобы решил не участвовать во втором туре голосования. В этом случае 6 мая страна осталась бы без нового канцлера, а запланированные на 7 мая зарубежные поездки Мерца оказались бы под вопросом.

При этом в Кремле не видят признаков того, что антироссийских политиков не могут поддержать даже свои однопартийцы, указывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя поражение Мерца на первом голосовании. Кроме того, Россия не считает, что это заставит политиков Запада сменить свою риторику.

Новости мира: Фридрих Мерц не прошел первый тур выборов канцлера Германии

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика