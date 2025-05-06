Песков: поражение Мерца не повлияет на риторику западных и российских политиков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поражение лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на голосовании, которое проводилось для его избрания на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает RT.

"Не видим, не считаем", – заявил он, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле знаки того, что антироссийских политиков не могут поддержать даже своих однопартийцы и заставит ли это западных и российских политиков сменить свою риторику.

5 мая Олаф Шольц во время своего выступления в честь сложения полномочий с должности канцлера ФРГ пожелал Мерцу успешно справиться со всеми проблемами, с которыми столкнется он и сформированное им правительство.

Заседание бундестага, в рамках которого должен был быть избран новый глава кабмина, прошло 6 мая. Мерц по итогам первого тура не смог набрать достаточного количества голосов, то есть 316. Его поддержали лишь 310 депутатов.

В связи с этим, как заявили СМИ, Мерц отказался от проведения второго тура голосования по своей кандидатуре на пост канцлера ФРГ.

