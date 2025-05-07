Захарова: отношения Москвы и Берлина разрушены практически до основания

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Отношения между Москвой и Берлином разрушены почти до основания благодаря действиям правительства бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Такое мнение высказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне формирования в Германии нового кабмина.

Дипломат указала, что в отношениях между Россией и Германией уже давно нечего обострять. При этом, по ее словам, улучшений тоже можно не ждать в связи с постоянными "воинственно-русофобскими заявлениями политиков ФРГ.

"За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет", – отметила представитель МИД, добавив, что Россия готова к любому развитию событий.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Шольц признал поражение, назвав результат Социал-демократической партии горьким. Он поздравил главу Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца с победой и пожелал удачи с формированием правительства.

Заседание бундестага, в рамках которого должен был быть избран новый глава кабмина ФРГ, состоялось 6 мая. Мерц по итогам первого тура не смог набрать 316 голосов. Его поддержали лишь 310 депутатов.

На этом фоне СМИ сообщили, что Мерц якобы отказался от второго тура голосования. Однако в результате парламент Германии избрал его новым канцлером ФРГ. Всего за его кандидатуру проголосовали 325 депутатов. Против выступили 289 чиновников, еще один воздержался.

