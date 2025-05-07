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Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими государствами для зарубежных лидеров, которые хотят посетить Москву на 9 Мая, стало позором. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам министра, в Евросоюзе ждут тех, кто проповедует нацизм как украинский президент Владимир Зеленский, а тех, кто стоит за историческую память вместе с Россией, хотят лишить прав.

Как до этого указывали СМИ, власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать президенту Сербии Александару Вучичу и премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Москву на 9 Мая. Такое решение они объяснили якобы "политической чувствительностью цели полета".

Ранее Фицо сообщал, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Он отмечал, что его визит станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Россией.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что во многих государствах мира наблюдается целенаправленное поощрение нацизма и русофобии. Также многие страны пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль Советского Союза в Победе.

Кроме того, в Службе внешней разведки РФ добавляли, что власти западных государств стараются принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан факты о распространении нацистской идеологии на Украине.

