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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что ему угрожают наказанием из-за решения посетить торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве, передает РИА Новости.

Такое заявление политик сделал во время посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в Михаловце. Он отметил, что его визит в Москву 9 мая станет проявлением несогласия и новым железным занавесом между Европой и Россией.

Ранее словацкий премьер уточнил, что поедет в Москву на празднование Дня Победы, чтобы выразить уважение российскому народу. По его словам, с ним также приедут двое выбранных им студентов.

При этом Европа и Украина пытаются омрачить празднование 80-летия Победы, рассказали в пресс-бюро СВР России. Там считают, что европейские страны продолжают политику реваншизма, потакая Киеву.