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Присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве является провалом для Запада и победой для руководства РФ. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

"Во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, <...> Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу", – говорится в публикации.

Ранее газета El Pais отмечала, что парад Победы продемонстрировал миру, что российский президент не одинок.

В материале также подчеркивалось присутствие на параде председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также участие в торжественных мероприятиях словацкого премьер-министра Роберта Фицо и сербского президента Александра Вучича, несмотря на недовольство Евросоюза.

