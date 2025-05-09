El Pais: парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок

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Парад Победы в Москве продемонстрировал, что Владимир Путин не одинок, пишет испанская газета El Pais.

"Путин показал миру и россиянам, что он не одинок. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров", – говорится в публикации.

В материале подчеркивается присутствие на параде председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также участие в торжественных мероприятиях словацкого премьер-министра Роберта Фицо и сербского президента Александра Вучича, несмотря на недовольство Евросоюза.

Кроме того, журналисты отметили "демонстрацию силы" в ходе парада, в котором также приняли участие войска из ряда дружественных для России государств.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В параде принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

После Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. У Вечного огня политики почтили минутой молчания память погибших советских воинов.

