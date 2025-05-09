Вучич заявил, что дал слово Путину приехать в Москву на День Победы и сдержал его

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что дал слово Владимиру Путину приехать в Москву на празднование 80-летия Победы и сдержал его. Об этом сербский лидер сообщил в интервью России 1.

Президент подчеркнул, что его визит в Россию очень важен для переговоров с Путиным и развития двусторонних отношений между двумя государствами. По его словам, Белград стремится сохранить память о Великой Отечественной войне.

"Я горжусь ролью сербского народа в этой победе. И спасибо вам за теплый прием, за ваше гостеприимство", – добавил сербский президент.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Сербии, что приезд президента страны Александра Вучича в Москву на празднование 9 Мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению в ЕС.

В ответ на это Вучич заявил, что даст серьезный ответ в случае претензий со стороны представителей Евросоюза в свой адрес за визит в Москву. Также, по его словам, он готов к решениям ЕС и не станет молча выслушивать критику в свой адрес.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала бандитизмом угрозы Еврокомиссии Вучичу за визит в Москву на 9 Мая. Дипломат написала в своем телеграм-канале, что если в Еврокомиссии не отказались от демократии, то должны уважать результаты народного волеизъявления, а "не прибегать к диктатуре".