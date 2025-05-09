Путин передал Токаеву наградной лист его отца

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава Казахстана в ответ поблагодарил российского лидера, указав, что тронут такой инициативой.

"Сегодня очень важный день. Хотел бы поздравить вас, как общепризнанного лидера России, и весь народ России с этим великим праздником. Как вы сегодня правильно отметили, это общий праздник, фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни", – сказал Токаев.

Он также напомнил, что его дядя был похоронен в братской могиле во Ржеве, и поблагодарил Путина и правительство России за решение показать на панно российского воина фотографию его родственника.

Ранее Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество двух государств будет развиваться и укрепляться.

