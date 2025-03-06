Путин и Токаев обсудили развитие проектов в торговле и энергетике

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Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили совместные проекты двух стран, сообщает "Газета.ру".

Лидеры рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия, в том числе проекты РФ и Казахстана в энергетической и торгово-экономической сферах.

Ранее Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество двух государств будет развиваться и укрепляться.

До этого президенты РФ и Казахстана подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в связи с новым глобальным порядком. Путин и Токаев выразили желание продолжать поддерживать друг друга, противодействуя попыткам подрыва внутриполитической стабильности, нарушениям суверенитета и территориальной целостности России и Казахстана.