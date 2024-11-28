Путин предостерег от любых шагов, разрушающих отношения России и Казахстана

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Нельзя принимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана. Наоборот, нужно делать все для укрепления связи между государствами, заявил Владимир Путин.

По словам президента, Казахстан является практический русскоговорящей страной. Однако всегда есть много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно сделать, с критикой происходящих процессов, отметил Путин. Однако, считает он, не всегда эта позиция и критика соответствует интересам РФ и Казахстана.

"Не всегда это идет на пользу", – отметил российский лидер.

Путин также хорошо оценил итоги своего визита в Астану и назвал Казахстан надежным партнером и союзником для РФ. Он указал, что это государство успешно развивается под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, показывает стабильные рост и социально-политическую обстановку внутри страны, что очень важно для планирования в сфере экономики.

Ранее Путин и Токаев после проведенных в Астане переговоров подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в связи с новым глобальным порядком. Оба лидера выразили желание продолжать поддерживать друг друга, противодействуя таким образом попыткам подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности России и Казахстана.

Помимо этого, Путин и Токаев договорились о рассмотрении перспектив двустороннего сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также других низкоэмиссионных источников энергии.