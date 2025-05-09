Путин заявил о поступательном развитии отношений с Бразилией

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Отношения России и Бразилии развиваются поступательно. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле.

"Вы всегда находите возможность лично принимать российских представителей, когда они приезжают в Бразилию с рабочими визитами", – отметил президент РФ.

Глава государства обратил внимание на взаимную работу с лидером Бразилии по укреплению отношений между странами, подчеркнув, что благодаря личным контактам удалось проделать большую работу в этой сфере. Также Путин указал на намерение обсудить с Лулой да Силвой взаимодействие на международной арене.

В свою очередь, президент Бразилии заявил об интересе к обсуждению военной, космической, научно-экономической, образовательной сфер и энергетики.

Кроме того, по словам Лулы да Силвы, его приезд в Москву направлен на усиление стратегического партнерства с Россией.

"В Бразилии заинтересованы политически, культурно, заинтересованы торговлей. Также у нас есть интересы в России, связанные с технологиями, наукой. У вашей стороны также есть много интересов в Бразилии", – сказал он.

Также бразильский лидер поблагодарил Путина за особый прием по случаю празднования Дня Победы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Они затронули некоторые международные вопросы, в том числе проблематику урегулирования конфликта на Украине. Также Лавров и Виейра обменялись мнениями по вопросам сотрудничества РФ и Бразилии, акцентировав настрой на дальнейшее укрепление отношений.

