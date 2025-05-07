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07 мая, 21:05

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Первая леди Бразилии Жанжа Лула да Силва рассказала, что ее предки были россиянами

Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были из России

Фото: ТАСС/Pool/ABACA

Первая леди Бразилии Жанжа Лула да Силва заявила, что ее бабушка по материнской линии эмигрировала в Бразилию из России. Об этом она рассказала на мероприятии в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.

"Часть моей семьи, которую я не знала, – моя бабушка по материнской линии и ее родители – были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась", – поделилась Лула да Силва.

Первая леди Бразилии также добавила, что из-за этого она чувствует себя в России очень комфортно.

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву вместе со своей супругой для участия в праздновании 80-летия Победы. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков говорил, что 9 мая Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с бразильским президентом.

Ранее посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий подчеркивал, что российская сторона придает большое значение визиту Лула да Силва в РФ.

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