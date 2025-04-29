Лебедев: в Москве 9 мая будут главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девять лидеров стран Содружества Независимых Государств приедут в Москву на парад Победы. Об этом РИА Новости рассказал генсек СНГ Сергей Лебедев.

Он уточнил, что не будут присутствовать в Москве на мероприятиях в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) представители Украины и Молдавии.

В Москву на 9 Мая планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также парад Победы собираются посетить председатель КНР Си Цзиньпин, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

