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29 апреля, 16:31

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Лебедев: в Москве 9 мая будут главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии

Генсек СНГ рассказал, кто приедет на парад Победы в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девять лидеров стран Содружества Независимых Государств приедут в Москву на парад Победы. Об этом РИА Новости рассказал генсек СНГ Сергей Лебедев.

Он уточнил, что не будут присутствовать в Москве на мероприятиях в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) представители Украины и Молдавии.

В Москву на 9 Мая планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также парад Победы собираются посетить председатель КНР Си Цзиньпин, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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