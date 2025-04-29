Лебедев: в Москве 9 мая будут главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии

29 апреля, 16:31Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Девять лидеров стран Содружества Независимых Государств приедут в Москву на парад Победы. Об этом РИА Новости рассказал генсек СНГ Сергей Лебедев.
Он уточнил, что не будут присутствовать в Москве на мероприятиях в 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) представители Украины и Молдавии.
В Москву на 9 Мая планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Также парад Победы собираются посетить председатель КНР Си Цзиньпин, палестинский лидер Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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