Москвичей призвали выезжать 12 мая на зимней резине из-за заморозков

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Жителей Москвы призвали утром 12 мая, в понедельник, выезжать на зимней резине личного транспорта из-за ожидающихся заморозков или использовать городской транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В связи с непогодой ведомство посоветовало автомобилистам сохранять внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также призвало соблюдать скоростной режим, избегать резких изменений скорости. Кроме того, водителям не следует отвлекаться на телефон во время движения.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – говорится в сообщении.

Также департамент посоветовал москвичам обращаться по номеру телефона 3210 в случае обнаружения сломанного дорожного знака или светофора.

Синоптики прогнозируют в столичном регионе заморозки в период с 12 до 14 мая. Ожидается, что понижение температуры до минус 5 градусов будет устанавливаться в ночные и утренние часы.

Постепенное потепление придет в Москву к концу предстоящей рабочей недели. Сначала может потеплеть до 11 градусов, а затем – до 10–15 градусов. Тем не менее температура все равно останется ниже нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ближайшие дни также будут дождливыми из-за циклона на севере Москвы.