Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве до 15 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Постепенное повышение температуры воздуха прогнозируется в Москве к концу предстоящей рабочей недели. Такой прогноз ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура останется ниже нормы. Показатель, уточнил синоптик, будет ниже нормы на 7 градусов до вторника, 13 мая, а в конце недели – на 3–4 градуса.

"Ночные температуры в столице составят 1–3 градуса, по области – от минус 1 до плюс 5, от заморозков еще никуда не деться. Днем температура будет в диапазоне 7–9 градусов тепла", – уточнил Вильфанд.

Ближайшие дни, по его словам, будут дождливыми из-за циклона на севере Москвы, который оказывается влияние на перемещение холодных воздушных масс с северо-запада.

В начале недели в столичном регионе может потеплеть до 11 градусов, а затем – до 10–15 градусов. При этом сильного скачка тепла не будет, добавил Вильфанд.

В Москве в воскресенье, 11 мая, ожидаются облачность и местами небольшой дождь. Днем температура составит 7–9 градусов тепла. В ночь на понедельник, 12 мая, показатель может опуститься до плюс 1 градуса.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее прогнозировала потепление в Москве до 16–17 градусов в четверг, 15 мая, – субботу, 17 мая. Однако всплеска тепла она также призывала не ждать.

