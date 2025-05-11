Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 08:11

Общество

Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 11 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в воскресенье, 11 мая, ожидаются облачность и местами небольшой дождь. Об этом этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем температура в столице составит плюс 7 – плюс 9 градусов. В ночь на понедельник, 12 мая, температурные показатели могут опуститься до плюс 1 градуса.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 5 – плюс 10 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в Московском регионе из-за изменений климата летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры.

По его словам, сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду однозначно будет больше. Эксперт добавил, что к этому необходимо будет адаптироваться.

Читайте также


обществопогода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика