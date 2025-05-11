11 мая, 08:11Общество
Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 11 мая
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве в воскресенье, 11 мая, ожидаются облачность и местами небольшой дождь. Об этом этом сообщил Гидрометцентр России.
Днем температура в столице составит плюс 7 – плюс 9 градусов. В ночь на понедельник, 12 мая, температурные показатели могут опуститься до плюс 1 градуса.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 5 – плюс 10 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до 0 градусов.
Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в Московском регионе из-за изменений климата летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры.
По его словам, сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду однозначно будет больше. Эксперт добавил, что к этому необходимо будет адаптироваться.